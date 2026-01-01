Morgan Stanley, son raporunda Bitcoin için sadece "100 bin dolar" demekle kalmadı; kurumsal benimsemenin hız kazanmasıyla birlikte fiyatın 190.000 dolara kadar uzanan bir rallinin fitilini ateşleyebileceğini öngördü.

Neden 190.000 Dolar?

Raporda bu agresif hedefin arkasındaki matematiksel ve stratejik nedenler şöyle sıralanıyor:

Likidite Patlaması: Küresel piyasalardaki para arzının (M2) artış hızı ve Fed'in gevşeme politikalarının Bitcoin'i en güçlü "değer koruma aracı" haline getirmesi.

Kurumsal Alt Yapı: Morgan Stanley'nin 2026 planları arasında yer alan tam kapsamlı kripto işlem desteği ve spot ETF'lere olan kurumsal ilginin katlanarak artması.

Arz Kıtlığı Şoku: Borsalardaki Bitcoin miktarının tarihi diplerde olması, talebin en ufak artışında fiyatın dikey (parabolik) yükselişini tetikleyebilir.

Rapordaki Kritik Aşamalar

Banka, bu yolculuğun doğrusal olmayacağı konusunda da yatırımcıları uyarıyor:

"Üç Haneler" Sadece Bir Başlangıç

Morgan Stanley stratejistlerine göre 100.000 dolar (üç haneli binlik rakamlar), artık Bitcoin için bir "tavan" değil, yeni bir "taban" noktası haline geliyor. Rapor, 2026'nın ilk yarısında bu psikolojik sınırın aşılmasının, piyasada devasa bir FOMO (fırsatı kaçırma korkusu) yaratarak 190 bin dolar yolunu temizleyeceğini savunuyor.

Önemli Not: Banka, bu hedefe ulaşırken %20-30'luk sert düzeltmelerin "sağlıklı bir yükselişin parçası" olduğunu ve yatırımcıların bu dalgalanmalara hazır olması gerektiğini vurguluyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.