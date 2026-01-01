Kurumsal Girişler ve Likidite Krizi

2026’nın ilk günlerinde Bitcoin fiyatı, ABD’li spot ETF ihraççıları ve emeklilik fonlarının doğrudan alımlarıyla 145.000 dolar sınırını zorluyor. Fidelity ve BlackRock gibi devlerin portföy yönetiminde Bitcoin payını %3’ten %5’e çıkarma kararı alması, piyasada ciddi bir arz şokuna yol açtı. Analist PlanB ve diğer stok-akış (S2F) modeli savunucuları, 2024 halving'inin etkilerinin 2026 yılında tepe noktasına ulaşacağını iddia ediyor. Teknik olarak 138.000 dolar seviyesi en güçlü destek bölgesi haline gelirken, yukarı yönlü hareketlerde 185.000 dolar bir sonraki büyük direnç olarak işaret ediliyor.

Regülasyonlar ve Küresel Adaptasyon

Bitcoin’in 2026 performansındaki bir diğer kritik faktör ise küresel regülasyonların netleşmiş olması. Artık "yasaklanma" korkusunun yerini "vergilendirme ve raporlama" standartlarına bırakması, kurumsal paranın piyasaya girmesini kolaylaştırdı. Uzmanlar, Fed’in faiz indirimlerini sürdürdüğü bir 2026 senaryosunda, ucuzlayan doların Bitcoin gibi sınırlı arzı olan varlıklara akmaya devam edeceğini vurguluyor. Ancak yatırımcılar, 120.000 dolar altına sarkmalarda piyasanın sert bir düzeltme evresine girebileceği konusunda uyarılıyor.