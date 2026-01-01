Abra CEO'su Barhydt, küresel piyasalardaki para arzının artışıyla birlikte Bitcoin'in 2020 yılındaki 12 bin dolardan 60 bin dolara uzanan o meşhur yükselişine benzer bir "parabolik" hareket yapabileceğini belirtti. CEO'ya göre, Fed'in faiz indirimleri ve niceliksel genişleme adımları, Bitcoin için "Cyclical Valhalla" (Döngüsel Cennet) dönemini başlatabilir.

Sektör Devlerinden Arka Arkaya Hedefler:

Sadece Abra CEO'su değil, piyasanın diğer ağır topları da 2026 için çıtayı oldukça yükseğe koymuş durumda:

Morgan Stanley: "Üç haneler yakın" diyerek Bitcoin için 190.000 dolarlık boğa senaryosu tavanını işaret etti.

Cardano Kurucusu Charles Hoskinson: Bitcoin'in 2026 yılı ortasına kadar 250.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan: 2026'nın kesin bir "yükseliş yılı" olacağına dair iddialı bir bahis ortaya koydu.

Dikkat Çeken Uyarı: "Hasat Mevsimi Gelebilir"

Her ne kadar 2026 rallisi için hedefler uçuşsa da, Morgan Stanley stratejistleri yatırımcıları temkinli olmaya çağırıyor. BANKA, 100 bin dolar ve üzeri seviyelerin test edilmesinden önce piyasanın bir "hasat mevsimine" (kâr realizasyonu) girebileceği ve sert düzeltmelerin yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.