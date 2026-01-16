16 Ocak 2026 itibarıyla küresel kripto para piyasaları, son yılların en yoğun haftalık periyotlarından birini tamamlıyor. Bitcoin'in 97.000 dolar seviyesindeki güçlü konsolidasyonu, sermayenin altcoin projelerine akışını hızlandırırken, bazı varlıklar haftalık bazda yüzde 100 eşiğini aşarak yatırımcılarına devasa kazançlar sağladı.

ZİRVE YARIŞINDA ÖNE ÇIKAN PROJELER

Haftalık verilere göre performansıyla piyasadan pozitif ayrışan başlıca varlıklar şunlardır:

Bondex (BNDX): Web3 tabanlı ekosistem çözümleriyle dikkat çeken Bondex, haftalık bazda yaklaşık %153 oranında bir değer kazancı yaşayarak listenin ilk sırasında yer aldı.

Mind Network: Yapay zeka veri güvenliği ve şifreleme teknolojileri üzerine yoğunlaşan proje, yedi günlük sürede %135 yükseliş kaydederek teknoloji odaklı rallinin öncüsü oldu.

Dash (DASH): Ödeme sistemleri kategorisindeki köklü projelerden biri olan Dash, %134’lük bir artış sergileyerek haftanın en dikkat çekici geri dönüşlerinden birine imza attı.

Owlto Finance (OWL): Katmanlar arası transfer çözümleri sunan Owlto, haftalık periyodu %122 artışla kapatmaya hazırlanıyor.

YÜKSELİŞİ TETİKLEYEN TEMEL DİNAMİKLER

Analistler, söz konusu yükselişlerin tesadüfi olmadığını ifade ediyor. Bitcoin spot ETF girişlerinin kurumsal tarafta rekor kırması, piyasa genelindeki likiditeyi artırırken; yapay zeka (AI) ve merkeziyetsiz altyapı (DePIN) projelerine olan spekülatif ilginin artması bu yükselişlerin ana yakıtı oldu. Bitcoin dominansındaki hafif gerileme, "altcoin sezonu" beklentisini güçlendirerek yatırımcı iştahını düşük piyasa değerli projelere yönlendirdi.

PİYASA KAPANIŞ NOTLARI VE BEKLENTİLER

Kripto para piyasalarında gerçekleşen bu sert yükselişlerin ardından, hafta sonu işlemlerinde kar realizasyonu baskısının artabileceği öngörülüyor. Teknik göstergeler birçok paritede aşırı alım bölgesine işaret ederken, yatırımcıların destek ve direnç noktalarını yakından izlemesi kritik önem taşıyor.