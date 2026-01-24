Cebinden Tek Kuruş Çıkmadan Paylar Üçe Katlanıyor!

Yatırımcıların uzun süredir beklediği o kritik karar netleşti. Mevcut sermayesi 605,8 milyon TL olan şirket, iç kaynaklarını kullanarak sermayesini tam 1.817.640.000 TL’ye çıkarıyor. Tamamı "bedelsiz" olarak gerçekleşecek bu işlemde, yatırımcılar rüçhan hakkı ödemesi yapmadan, sadece bekleyerek lot sayılarını artıracak.

İşte O Şirket ve Detaylar

Başlıktaki müjdenin sahibi, yenilenebilir enerji sektörünün parlayan yıldızı SMART Güneş Enerjisi (SMRTG). Şirket, öz kaynaklarını sermayeye ekleyerek hem finansal yapısını kağıt üzerinde güçlendiriyor hem de hisse likiditesini artırıyor.

Peki, hesabınızda neler değişecek?

Mevcut durum: 1.000 Lot

Artış oranı: %200 (Bedelsiz)

Bölünme sonrası: 3.000 Lot

Süreç Nasıl İşleyecek?

Bölünme tarihi (hak kullanım tarihi) şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ilan edilecek. Belirlenen tarihte hisse fiyatı 3'e bölünecek, ancak yatırımcıların elindeki lot sayısı 3 katına çıkacak. Toplam portföy değeri bölünme anında aynı kalsa da, düşük fiyat ve yüksek lot sayısı hissenin ulaşılabilirliğini artıracak.

Analist Görüşü: "Enerji sektöründe bu denli yüksek oranlı bir bedelsiz artırımı, genellikle hissenin tabana yayılması ve işlem hacminin artmasıyla sonuçlanır. Smart Güneş'in bu hamlesi, uzun vadeli yatırımcılar için güven tazeleyici bir adım."