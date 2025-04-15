Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in markaları Porsche ve Audi, yazılım kaynaklı bir arıza nedeniyle ABD'de yaklaşık 50 bini aşkın aracı geri çağırma kararı aldı.

ABD'de, 2024 ve 2025 yıllarında üretilen 8 bin 571 Porsche Macan elektrikli aracı geri çağrıldı. 44 bin aracı geri çağrılan Audi'deki sorun, sürüş güvenliğini etkileyebilecek gösterge paneli ekranı ve hız göstergesiyken, Porsche Macan modelinin geri çağrılış nedenleri arasında geri görüş kamerasının bulanık bir görüntü oluşturması veya görüntü vermemesi yer aldı.

ÜCRETSİZ YAZILIM GÜNCELLEMESİ SUNULACAK

Audi, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerine ücretsiz yazılım güncellemesi sunacağını belirtti. Buna göre, araç sahipleri Audi yetkili servisleriyle iletişime geçerek işlemi ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (National Highway Traffic Safety Administration-NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, Audi'ye ait çeşitli modellerin dijital gösterge ekranlarında meydana gelebilecek yazılım arızalarının ciddi güvenlik riskleri doğurabileceği belirtildi. Arıza nedeniyle araçların sanal kokpit göstergeleri, motor devri (Revolutions Per Minute-RPM-dakikadaki devir sayısı), hız, vites modu, saat, tarih ve kilometre gibi kritik bilgileri göstermeyebilir. Ayrıca sesli ve görsel uyarıların da devre dışı kalabileceği ifade ediliyor. Bu durum, olası çarpışma riskini artırabileceği için araç sahiplerinin yazılım güncellemesi yaptırmaları isteniyor.

HANGİ MODELLER ETKİLENDİ?

Geri çağırma, belirli dönemlerde üretilmiş şu modelleri kapsıyor: Audi SQ8, A6 Sedan, A7, A8, Q7, Q8, RS6 Avant, RS7, RS, Q8, S6 Sedan, S7, S8, A6 Allroad, SQ7

AUDİ'NİN GERİ ÇAĞIRMA GEÇMİŞİ KABARIK

Bu son çağrı, Volkswagen Grubu’nun son dönemde art arda yaşadığı teknik sorunların bir devamı niteliğinde. Daha önce de yaklaşık 14 bin elektrikli ID.4 SUV ve Audi e-tron ile Sportback modelleri, batarya arızası nedeniyle geri çağrılmıştı.

Audi’nin geçmişinde daha ciddi vakalar da bulunuyor. EPA'nın (Çevre Koruma Ajansı) Temiz Hava Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle bazı dizel araçlar geri çağrılmış, Audi A3 modelinde ise emisyon kontrol sistemlerinin devre dışı bırakıldığı tespit edilmişti. Bu durum markaya ağır cezalar getirmişti.

Ayrıca markanın geçmişte hatalı Takata hava yastığı şişiricileri, motor yangınlarına yol açabilecek soğutma sistemi arızaları ve çatlayan yakıt pompası flanşları gibi nedenlerle de geri çağırmalarda bulunduğu biliniyor.

VOLKSWAGEN HİSSELERİ DEĞER KAYBEDİYOR

Geri çağırma haberleri, Volkswagen hisseleri üzerinde de baskı oluşturuyor. Nisan ayı itibarıyla şirketin hisselerinde yaklaşık yüzde 15'lik bir düşüş yaşandı. Yatırımcıların gözü şimdi 30 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak olan şirketin bir sonraki mali bilanço toplantısında olacak.