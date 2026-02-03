Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, üyesi olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasındaki müzakerelerin 2 Şubat 2026 tarihi itibarıyla başarıyla tamamlandığını bildirdi. Sektördeki iş barışını güçlendiren bu anlaşma, iki yıllık bir süreci kapsıyor.

İKİNCİ YIL ZAMMI "ENFLASYON + REFAH PAYI"

İmzalanan Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin detaylarına göre maaş artışları şu şekilde uygulanacak:

Birinci Yıl (2026): 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, işçilerin çıplak saat ücretlerine %35 oranında zam yapılacak.

İkinci Yıl (2027): 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise çıplak saat ücretlerine TÜFE + 3 puan (enflasyon oranına ek olarak 3 puan refah payı) oranında artış yansıtılacak.

BORSA İSTANBUL’DA BUCIM PERFORMANSI

Yeni dönem sözleşmesinin imzalanmasının ardından Bursa Çimento hisseleri (BUCIM), haftanın ikinci işlem gününde hareketli bir seyir izliyor. BIST 100 endeksinin pozitif açılış yaptığı günde BUCIM hisseleri, saat 11:15 itibarıyla 6,89 TL seviyelerinden işlem görüyor. Yatırımcılar, toplu iş sözleşmesinin şirketin maliyet yapısı üzerindeki etkilerini ve sektördeki genel talep dengesini yakından takip ediyor.