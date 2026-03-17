Şirketin yasal kayıtlarına göre 2025 yılı net dönem kârı 2.405.065.194,09 TL olarak gerçekleşirken, TMS/TFRS uyumlu konsolide finansal tablolarda bu tutar 3.637.202.794,00 TL olarak kaydedildi. Şirket, geçmiş yıl zararı bulunmaması ve yasal yükümlülüklerin tenzil edilmesiyle oluşan dağıtılabilir kâr üzerinden rekor seviyede bir temettü ödemesi yapmayı planlıyor.

KÂR DAĞITIM DETAYLARI VE ÖDEME TARİHİ

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve 16 Nisan 2026 tarihindeki Olağan Genel Kurul'da oylanacak olan kâr dağıtım planının detayları şöyledir:

Brüt Temettü Oranı: %10.300,00 nispetinde, 1,00 TL nominal değerli bir adet hisse senedine 103,0000 TL brüt nakit kâr payı ödenecek.

Net Temettü Oranı: Stopaj kesintisine tabi olan ortaklar için 1,00 TL nominal değerli hisse başına 87,5500 TL net nakit ödeme yapılacak.

Tam Mükellef Kurumlar: Tam mükellef kurum ortaklar için brüt ve net tutar eşitlenerek hisse başına 103,0000 TL ödeme gerçekleştirilecek.

Ödeme Tarihi: Temettü dağıtım tarihi 24 Nisan 2026 olarak belirlendi.

GENEL KURUL ONAYI BEKLENİYOR

Şirket, toplam net dönem kârının yanı sıra yasal kayıtlarda yer alan 348.003.305,91 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin de dağıtım planına dahil edilmesini kararlaştırdı. 24 Nisan'da yapılması planlanan bu yüksek tutarlı ödeme, şirketin güçlü nakit akışını ve kâr paylaşım politikasını sürdürdüğünü gösteriyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.