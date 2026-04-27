Şirket, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere sermayesini yüzde 472,139 oranında artıracak. Bu devasa artışla birlikte Cem Zeytin’in mevcut 402.000.000 TL olan sermayesi, 2.300.000.000 TL’ye yükselecek. Şirket böylece 500 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanını da tek seferde aşmış olacak.

FİNANSMAN KAYNAKLARI VE DETAYLAR

Toplam 1.898.000.000 TL tutarındaki sermaye artırımının detaylı dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Emisyon Primleri Hesabından: 1.275.373.951 TL

Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından: 295.147.451 TL

Geçmiş Yıllar Kârlarından: 327.478.598 TL

YATIRIMCI İÇİN KRİTİK TAKVİM

Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin süreçte pay sahiplerinin dikkat etmesi gereken tarihler netleşti:

Hak Kullanım Başlangıç Tarihi: 28 Nisan 2026 (Hisselerin bölünmüş fiyattan işlem göreceği ilk gün)

Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2026 (Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih)

Hesaplara Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 (Yeni bedelsiz payların yatırımcı hesaplarına yansıyacağı tarih)

LOT SAYISI NASIL DEĞİŞECEK?

Cem Zeytin (CEMZY) tarafından gerçekleştirilen yüzde 472,139 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı ile 100 lotu olan bir yatırımcının lot sayısı şu şekilde güncellenecektir:

Mevcut Lot: 100

Bedelsizden Gelecek Lot: 472,139

Bölünme Sonrası Toplam Lot: 572,139

