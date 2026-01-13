Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sürecin tamamlanması adına duruşmayı 23 Şubat 2026 tarihine erteledi.

İddianamede, kurultay sürecindeki usulsüzlük iddiaları nedeniyle 12 sanık hakkında 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor.

KİMLERİN İSMİ GEÇİYOR?

Yargılanan isimler arasında CHP'nin en kilit yerel yöneticileri bulunuyor:

• Ekrem İmamoğlu (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı)

• Cemil Tugay (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı)

• Özgür Çelik (CHP İstanbul İl Başkanı)

• Rıza Akpolat (Beşiktaş Belediye Başkanı - Tutuklu yargılanıyor)

LÜTFÜ SAVAŞ "ŞİKAYETÇİ" OLDU, MAHKEME KABUL ETTİ

Duruşmanın en dikkat çekici detayı ise şikayetçi (müşteki)

koltuğundaki isim oldu.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kendi partisine mensup yöneticilere karşı davada şikayetçi sıfatıyla yer aldı.

Mahkeme hakimi, bugünkü ara kararında iki önemli noktaya hükmetti:

Müdahillik Talebi: Lütfü Savaş’ın davaya katılma talebi kabul edildi.

Sanıkların Durumu: Savunması alınan sanıkların, gelecek duruşmalardan vareste (muaf) tutulmasına karar verildi.

Gözler şimdi, siyasi yasak ihtimallerinin de konuşulduğu davanın 23 Şubat'taki yeni duruşmasına çevrildi.