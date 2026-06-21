Dünyanın en büyük içecek şirketlerinden Coca-Cola, ABD Gelir İdaresi (IRS) ile yürüttüğü ve toplam maliyeti 20 milyar dolara ulaşabilecek tarihi vergi ihtilafında kritik haftaya girdi. Dava, bu hafta Miami'deki federal temyiz mahkemesinde yeniden görülecek.

Küresel piyasalarda Coca-Cola Company hisseleri açısından yakından takip edilen dava, Türkiye'de de Coca-Cola markasıyla bağlantılı Borsa İstanbul hissesi CCOLA yatırımcılarının gündemine girdi. Ancak davanın doğrudan Borsa İstanbul'da işlem gören Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) hakkında değil, ABD merkezli Coca-Cola Company ile IRS arasındaki vergi ihtilafına ilişkin olduğu belirtiliyor.

20 MİLYAR DOLARLIK RİSK MASADA

Hukuki sürecin merkezinde Coca-Cola'nın kârını yurt dışı ve ABD operasyonları arasında nasıl dağıtarak beyan ettiği yer alıyor. Şirketin yurt dışındaki iştirakleri üzerinden sağladığı gelirlerin vergilendirilme biçimi, yaklaşık 20 yıla yayılan anlaşmazlığın ana nedenini oluşturuyor.

WSJ'de yer alan habere göre temyiz süreci Coca-Cola'nın aleyhine sonuçlanırsa, şirket ağır bir mali tabloyla karşı karşıya kalabilir. 2007-2009 dönemine ait geriye dönük vergi ve faizlerin üzerine 2010-2025 yıllarını kapsayan ek cezaların da eklenmesi halinde toplam tutarın 20 milyar doları bulması bekleniyor.

Söz konusu tutarın, şirketin 2025 yılı için açıklanan net kârını aşmasının yanı sıra kasasında bulunan mevcut nakit varlığının da üzerinde olduğu ifade ediliyor.

COCA-COLA DAHA ÖNCE 6 MİLYAR DOLAR ÖDEMİŞTİ

Coca-Cola, 2020 yılında ABD Vergi Mahkemesi'nde açılan ilk davayı kaybetmişti. Şirket, yasal zorunluluk kapsamında yaklaşık 6 milyar dolarlık ödeme gerçekleştirmişti.

Coca-Cola'nın temyiz sürecini kazanması halinde bu tutarı faiziyle birlikte geri alabileceği belirtiliyor.

IRS VE COCA-COLA NE SAVUNUYOR?

IRS, Coca-Cola'nın muhasebe yönteminin, kârı sınır dışına taşıyarak ABD'deki vergi yükünü azaltmaya yönelik bir strateji olduğunu ileri sürüyor.

Coca-Cola ise uygulanan sistemin keyfi olmadığını, 1996 yılında doğrudan IRS ile yapılan anlaşmaya dayandığını ve kurum tarafından yıllarca sorunsuz şekilde kabul edildiğini savunuyor.

KÜRESEL ŞİRKETLER İÇİN EMSAL OLABİLİR

Dava yalnızca Coca-Cola açısından değil, uluslararası faaliyet gösteren çok uluslu şirketler için de kritik önem taşıyor. Özellikle Meta Platforms ve Amgen gibi teknoloji ve ilaç devlerinin fikri mülkiyet haklarını düşük vergili bölgelere aktarıp kârlarını bu alanlarda yoğunlaştırması uzun süredir tartışılıyor.

Mahkemeden çıkacak kararın, küresel vergi planlamaları açısından emsal niteliği taşıyabileceği değerlendiriliyor.

3 CEO VE 12 IRS BAŞKANI ESKİTEN SÜREÇ

Yaklaşık 20 yıla yayılan süreçte hâlâ 2007-2009 yıllarına ait beyannameler tartışılıyor. Bu süre içinde Coca-Cola'da 3 farklı CEO görev yaparken, IRS başkanlığı koltuğuna 12 farklı isim oturdu.

25 Haziran'da yapılacak temyiz duruşmasının ardından kesin kararın çıkmasının aylar alabileceği öngörülüyor. Karar açıklandıktan sonra tarafların süreci tam heyete veya doğrudan ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşıma hakkı bulunuyor.

CCOLA HİSSESİ NEDEN İZLENİYOR?

Borsa İstanbul'da işlem gören Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA), davanın doğrudan tarafı konumunda bulunmuyor. Ancak Coca-Cola markasına ilişkin küresel ölçekte gündeme gelen büyük davalar, yatırımcı algısı ve sektör haber akışı nedeniyle CCOLA hissesi tarafında da yakından takip ediliyor.

Uzmanlara göre bu tür küresel davaların etkisi değerlendirilirken, CCOLA'nın doğrudan finansal yükümlülüğünden ziyade marka algısı, yatırımcı psikolojisi ve küresel piyasa fiyatlamaları dikkate alınmalı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.