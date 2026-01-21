Borsa İstanbul'da işlem gören Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA), yatırımcıların merakla beklediği 2025 yılı finansal sonuçlarına ilişkin takvimi açıkladı. Şirket, dördüncü çeyrek ve yıllık finansal tabloların kamuoyuna duyurulacağı tarihi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle paylaştı.
DÖRDÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇOSU 3 MART 2026 TARİHİNDE AÇIKLANACAK
Şirket açıklamasında, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemini kapsayan dördüncü çeyrek ve yıllık finansal tabloların, 3 Mart 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmasının planlandığı ifade edildi.