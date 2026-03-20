Anketin en çarpıcı sonucu, kurumsal yatırımcıların yüzde 73’ünün 2026 yılında kripto varlık portföylerini büyütmeyi planlaması oldu. Coinbase’in 2026 yılına ilişkin küresel anketi, kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara ilgisinin hızla arttığını ortaya koydu.Katılımcıların yüzde 74’ü önümüzdeki 12 ay içinde fiyatların yükseleceğine inanırken, piyasadaki volatilite nedeniyle yüzde 49’u likidite ve pozisyon büyüklüğü gibi risk yönetimi konularına her zamankinden daha fazla odaklanıyor.

REGÜLASYON: HEM FIRSAT HEM RİSK

Kurumsal sermayenin yönünü belirleyen en kritik faktör yasal düzenlemeler:

Yatırımcıların yüzde 65’i net düzenlemelerin yatırımları teşvik ettiğini belirtiyor.

Yüzde 66’sı ise hâlâ en büyük riskin "regülasyon belirsizliği" olduğunu savunuyor.

Özellikle Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerindeki açık kurallar yatırımcı çekimini hızlandırırken, belirsizliğin sürdüğü bölgelerde büyüme daha sınırlı kalıyor.

GÜVENLİ LİMAN: ETF VE SAKLAMA HİZMETLERİ

Büyük oyuncular doğrudan alım yapmak yerine regüle edilmiş araçları tercih ediyor. Katılımcıların üçte ikisi yatırımlarını spot kripto ETF ve ETP ürünleri üzerinden gerçekleştirirken, yüzde 81’i sadece regüle yatırım araçlarını kullanıyor. Ayrıca operasyonel riski dağıtmak isteyen şirketlerin yüzde 61’i birden fazla saklama (custody) sağlayıcısıyla çalışmayı tercih ediyor.

YENİ TREND: TOKENİZASYON VE STABLECOİN

Piyasanın geleceği iki ana başlıkta toplanıyor:

Stablecoin Kullanımı: Yatırımcıların yüzde 86’sı nakit yönetimi ve ödemeler için stablecoin kullanıyor veya planlıyor.

Tokenizasyon Patlaması: Varlık yöneticilerinin tokenizasyona olan ilgisi bir yılda yüzde 40’tan yüzde 64’e fırladı. Uzmanlar bu alanın geleneksel takas süreçlerini kökten değiştirebileceğini öngörüyor.

