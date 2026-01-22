Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde;

"Toplu iğne dahi olsa, tenekeden dahi olsa kendisi yapan bir Türkiye... Ekonomide kendisine biçilen rolleri kabul etmeyen bir Türkiye... Göbeğini kendi kesen bir Türkiye... Bugün hamdolsun bunları fazlasıyla gerçeğe dönüştürmeyi başardık.

Birileri halen hazmetmekte zorlansa da kendi teknolojisini üreten bir Türkiye gerçeği var. Büyüme ve ihracatta rekorlar kıran Türkiye gerçeği var."

"TOGG AVRUPA YOLLARINDA, SAVUNMA ÜRÜNLERİ SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR"

"Fabrikası yok dedikleri milli elektrikli aracımız TOGG artık Avrupa'da da yolları süslüyor. Balıklar ürküyor iddiasıyla karşı çıktıkları savunma ürünlerimiz dünyanın dört bir yanında rağbet görüyor. Uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA, SİHA'larımız siparişlere yetişemiyor. İş insanlarımız ülkemizin ticaret hacminin artmasında önemli rol üstleniyor.”

"Tüm karalamalara rağmen ekonomimiz 3. çeyrekte yüzde 3,7 oranında büyüdü.

Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı, ticaret savaşlarının tırmandığı bir dönemde tam 21 çeyrek boyunca kesintisiz büyümeyi başardık. OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3. ülke olduk."

"İHRACATTA REKOR KIRDIK"

"Toplam 273,4 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdık. Hizmet ihracatımız 123,1 milyar doların üzerine çıktı. Toplam ihracatımızı 396,5 milyar dolara ulaştırdık. Savunma sanayimizde ihracatı 40 katına çıkardık."

"İhracatçılarımıza bu sene 45 milyar lira hibe desteği vereceğiz. Kimseyi dışlamadan ekonominin paydaşları arasında ayrım yapmadan herkese destek verdik"

"İŞSİZLİK 31 AYDIR TEK HANEDE"

"Sadece büyüme ve ihracatta değil istihdamda da oldukça iyi durumdayız.

İşsizlik rakamlarımız 31 aydır tek hanede devam ediyor. Beklenti yetişmiş eleman açığının karşılanması. İnşallah programımızla 3 yıl içinde 3 milyon gencimizi iş hayatına dahil edeceğiz."

"Biz üretenin, istihdam sağlayanın, ihracat yapanın her zaman yanındayız.

Kimseyi dışlamadan herkese gereken desteği verdik."

"ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞINDA GÜZEL SONUÇLAR ALIYORUZ"

"Bir dönem en büyük baş ağrımız olan enflasyon ve hayat pahalılığında da güzel sonuçlar aldığımızı görüyoruz. 2025'i 30,9 enflasyonla kapattık. İnşallah bu sene çok daha düşük oranları yakalayacağız. Tek bir araçla değil uyumlu politikalarla mücadeleyi sürdürüyoruz."

"Deprem konutlarını yapamazsınız diyenleri burada da hayal kırıklığına uğrattık.

455 binden fazla konutun kurasını çekip anahtarları teslim ettik."