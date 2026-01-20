Sosyal politikaların etkinliğini artırmak amacıyla atılan adımlara bir yenisi daha eklendi.

Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmasını ve sosyoekonomik refah seviyelerinin artırılmasını amaçlayan "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve II. Aşama Eylem Planı (2026-2030)" yürürlüğe girdi.

BİRİNCİ AŞAMA TAMAMLANDI, SIRADA "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK" VAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen sürecin 2023-2025 yıllarını kapsayan I. Aşama Eylem Planı başarıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı genelgede birinci aşamadaki kazanımların korunması ve geliştirilmesi için ikinci aşamaya geçildiğini vurguladı.

Erdoğan genelgede şu ifadelere yer verdi:

"Mezkur Strateji Belgesi I. Aşama Eylem Planı'nın uygulaması başarıyla tamamlanmış olup Roman vatandaşlarımıza yönelik çalışmaların devamını temin etmek maksadıyla Eylem Planının ikinci safhasına geçilmiştir."

5 TEMEL ALANDA YOĞUNLAŞILACAK

Yeni eylem planı, Roman vatandaşların toplumsal hayata katılımını güçlendirmek için şu temel alanlara odaklanıyor:

• Eğitim: Okullaşma oranlarının artırılması ve eğitime erişim.

• Sağlık: Sağlık hizmetlerine ulaşımın kolaylaştırılması.

• İstihdam: Mesleki eğitim ve iş gücüne katılımın teşviki.

• Barınma: Yaşam koşullarının iyileştirilmesi.

• Sosyal Hizmet ve Yardım: İhtiyaç sahiplerine yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi.

KURUMLARA "TAM İŞ BİRLİĞİ" TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, strateji belgesinin kağıt üzerinde kalmaması için tüm devlet kurumlarına kesin talimat verdi.

Genelgeye göre merkezde ilgili bakanlıklar, yerelde ise valilikler koordinasyon içinde çalışacak. Kurumlar, üzerine düşen görevleri hassasiyetle yerine getirecek.

Hazırlanan II. Aşama Eylem Planı (2026-2030) detaylarına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet adresi (www.aile.gov.tr) üzerinden ulaşılabilecek.