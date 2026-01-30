Cw Enerji tarafından KAP’a yapılan açıklamada, imzalanan yeni iş birliğinin mali detayları paylaşıldı. Sözleşme bedeli KDV hariç 51.384.996,0 USD olarak belirlendi. Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutarın, TCMB döviz alış kuru üzerinden yaklaşık 2.227.246.682,12 TL (2,2 milyar lira) değerinde olduğu ifade edildi.

TESLİMATLAR 2026’NIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE TAMAMLANACAK

Güneş paneli tedarikine yönelik olan bu stratejik anlaşmanın uygulama takvimi de belli oldu. Şirket, söz konusu ürünlerin teslimat süreçlerinin 2026 yılının ikinci çeyreği sonuna kadar tamamlanmasını planladıklarını bildirdi.

HİSSELER NE DURUMDA?

CWENE hisseleri haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Hisselerde kayıplar artarken TSI 10.08 itibarıyla yüzde 5,36'lık düşüş ile 33,20 TL'den işlem gördü.

