Küresel emtia piyasaları, değerli metaller cephesinden gelen satış dalgasıyla sarsıldı. 2025 yılında arz yetersizliği ve endüstriyel talep artışıyla tarihi zirvelerini test eden platin ve paladyum, Ocak ayının son haftasında yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle hızla geriledi.

Fiyatlarda Sert Geri Çekilme

Hafta başında 2.190 dolar seviyelerinde işlem gören paladyum, kısa süre içerisinde 1.920 dolar bandına kadar çekilerek kritik destek seviyelerini zorlamaya başladı. Benzer bir ivme gösteren platin ise 1.800 dolarlık psikolojik sınırın altına sarkarak son ayların en düşük seviyelerini gördü.

Düşüşü Tetikleyen Temel Faktörler

Ekonomi analistleri, bu ani fiyat hareketinin arkasında yatan üç temel nedeni şu şekilde sıralıyor:

Kâr Realizasyonu: 2025 yılındaki yüksek getirilerin ardından kurumsal yatırımcıların pozisyon kapatması, satış baskısını artırdı.

Dolar Endeksinin Güçlenmesi: ABD dolarının küresel piyasalarda değer kazanması, emtia fiyatları üzerinde doğrudan baskı oluşturdu.

Endüstriyel Belirsizlikler: Otomotiv sektöründe içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara geçiş sürecine dair spekülasyonlar ve bazı büyük üreticilerin stok güncelleme kararları talebi baskıladı.

Teknik Beklentiler

Piyasa uzmanları, paladyumda 1.900 dolar seviyesinin korunmasının kısa vadeli toparlanma için elzem olduğunu ifade ediyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda satışların derinleşebileceği uyarısı yapılırken, uzun vadeli arz açığının devam etmesi nedeniyle bu düşüşün bir "çöküş" değil, "sağlıklı bir teknik düzeltme" olduğu görüşü hakim.