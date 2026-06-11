Son olarak 11 Haziran tarihinde Deniz Yatırım, şirket hisseleri için hedef fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti.

Deniz Yatırım, daha önce 64,26 TL olarak açıkladığı CIMSA hedef fiyatını 71,50 TL'ye yükseltti. Aracı kurum, hisseye ilişkin "al" tavsiyesini ise korudu.

CIMSA hisseleri için son kapanış fiyatı 49,76 TL olarak gerçekleşirken, açıklanan yeni hedef fiyat mevcut seviyeye göre yaklaşık yüzde 43,68 oranında prim potansiyeline işaret etti.

CIMSA hisseleri yazım sırasında yüzde 0,61’lik yükselişle 49,6 TL’den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 4,83 düştü.

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