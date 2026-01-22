HSBC analistleri, Türkiye’nin önde gelen tüketici markaları için hedef fiyatlarını güncelleyerek "Al" tavsiyelerini büyük oranda korudu. Rapora göre, özellikle gıda perakendesi ve hazır giyim sektöründe yatırımcılar için ciddi bir marj alanı bulunuyor.

Getiri Potansiyeliyle Öne Çıkan Hisseler

Banka raporunda, mevcut piyasa fiyatlarına göre en yüksek yukarı yönlü (upside) potansiyel sunan hisseler şu şekilde sıralandı:

Şok Marketler (SOKM): HSBC, Şok Marketler için hedef fiyatını 65,00 TL'den 80,00 TL'ye yükseltti. Bu revizyon, hissede %39,7 oranında bir getiri potansiyeline işaret ediyor.

Mavi Giyim (MAVI): Tekstil devinin hedef fiyatı 55,00 TL'den 64,00 TL'ye çekildi. Hissedeki yukarı yönlü potansiyel %38,8 olarak hesaplanıyor.

Ülker (ULKER): 180,00 TL'lik hedef fiyatı korunan Ülker, mevcut fiyat seviyesinden %38,0 prim yapma potansiyeline sahip.

BİM (BIMAS): Sektörün lokomotifi BİM için hedef fiyat 700,00 TL'den 850,00 TL'ye taşınırken, hissedeki beklenen artış potansiyeli %37,5 seviyesinde.

Diğer Dikkat Çeken Hedef Fiyat Güncellemeleri

Raporda sadece perakende zincirleri değil, içecek ve hizmet sektöründen dev isimler de yer aldı:

DO & CO (DOCO): İkram hizmetleri devinin hedef fiyatı 11.000 TL'den 12.500 TL'ye revize edildi (%22,2 potansiyel).

Coca-Cola İçecek (CCOLA): Hedef fiyat 78,00 TL'den 85,00 TL'ye yükseltildi (%21,6 potansiyel).

Migros (MGROS): Banka, Migros için hedef fiyatını 675,00 TL'den 750,00 TL'ye güncelledi (%20,8 potansiyel).

Anadolu Efes (AEFES): Hedef fiyat 16,00 TL'den 20,00 TL'ye çıkarıldı (%17,0 potansiyel).

Yatırımcı İçin Kritik Veriler

HSBC'nin 22 Ocak 2026 tarihli bu raporu, tüketici sektöründeki şirketlerin operasyonel güçlerini koruduğunu ve piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Özellikle Şok, Mavi ve BİM gibi hisselerdeki yüksek revizyonlar, portföy dağılımında perakende sektörünün ağırlığının artabileceğine dair güçlü bir sinyal niteliğinde.