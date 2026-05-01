Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından İngiliz dev Barclays, petrol fiyatlarındaki sert yükselişi gerekçe göstererek Türk Lirası’na (TL) yönelik iyimser duruşunu sonlandırdı. Banka, yatırımcılarına TL’deki "uzun" (alım yönlü) pozisyonları kapatma tavsiyesinde bulundu.

PETROL FİYATLARI CARİ DENGEYİ TEHDİT EDİYOR

Barclays stratejistleri Marek Raczko ve ekibi tarafından hazırlanan notta, petrol fiyatlarındaki artışın Türkiye’nin cari açığını genişletebileceğine dikkat çekildi. Türkiye’nin enerji ithalatına olan bağımlılığının cari dengeyi yüksek fiyatlara karşı "kırılgan" hale getirdiği vurgulandı.

Banka raporunda şu olası senaryolara yer verildi:

Petrol 100 Dolar Olursa: Cari açığın milli gelire oranının %3’e çıkabileceği,

Petrol 130 Dolar Olursa: Bu oranın %5 seviyesine yaklaşabileceği tahmin ediliyor.

"REEL DEĞERLENME SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Mart 2025’ten bu yana TL’ye yönelik yapıcı bir duruş sergilediklerini hatırlatan analistler, mevcut politikanın TL’nin reel olarak değer kazanmasına dayandığını belirtti. Son bir yılda TL’nin enflasyondan arındırılmış olarak %11 değer kazandığını ifade eden Barclays, petrol şoku karşısında bu kazanımların korunmasının zorlaştığını savundu.

Banka, bu gelişmeler doğrultusunda daha önce önerdiği kısa (satış yönlü) Euro/TL pozisyonunu resmen kapattığını duyurdu.

KURDA "BELİRGİN DÜZELTME" RİSKİ

Stratejistler, cari açıktaki olası yükselişin ekonomi yönetimini mevcut "kademeli değer kaybı" politikasında değişikliğe gitmeye zorlayabileceğini belirtti. Raporda, risklerin artmasıyla birlikte TL’de daha belirgin bir fiyat düzeltmesinin gündeme gelebileceği uyarısı yapıldı.

CARRY TRADE’DEN ÇIKIŞLAR BAŞLADI MI?

Barclays’in bu hamlesi, geçtiğimiz günlerde Türk Lirası’na yönelik carry trade pozisyonlarını kapatan ve kurda ilave değer kaybı beklediğini açıklayan Bank of America (BofA)’nın adımlarıyla benzerlik gösterdi.

Kaynak: Bloomberg

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.