Türkiye genelinde yaklaşık 250 şubesi bulunan ve uygun fiyatlı döner konseptiyle geniş bir kitleye hitap eden Ekrem Coşkun Döner (Ekrem Coşkun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.), finansal yeniden yapılanma sürecinde yeni bir aşamaya geçti. Şirketin mali yapısını düzlüğe çıkarmak amacıyla verilen geçici mühlet kapsamında, alacaklıların masaya davet edildiği ilan yayımlandı.

ALACAKLILAR İÇİN GERİ SAYIM: KAYIT ŞART!

Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından atanan Konkordato Komiseri gözetiminde yürütülen süreçte, alacaklı olan tüm gerçek ve tüzel kişilere 15 günlük kesin süre tanındı. İlanın yayımlandığı tarihten itibaren başlayan bu süre içinde alacağını bildirmeyen taraflar, ciddi hak kayıplarıyla karşı karşıya kalabilecek.

Alacak bildirimi için başvurular şu yöntemlerle yapılabilecek:

Şahsen başvuru,

Noter onaylı vekâletnameye sahip temsilciler aracılığıyla başvuru,

İadeli taahhütlü posta yoluyla başvuru.

HAK KAYBI RİSKİ: BİLDİRMEYEN MASADA OLMAYACAK

Mahkeme tarafından yapılan vurguda, bilançoda kaydı bulunmayan ve verilen 15 günlük süre içinde bildirim yapmayan kişilerin konkordato toplantılarına katılamayacağı belirtildi. Ayrıca, süresi içinde başvuru yapmayan alacaklıların, alacak tutarlarının belirlenmesi ve oylanması sürecine dahil edilemeyeceği de hatırlatıldı.

250 ŞUBENİN GELECEĞİ NE OLACAK?

Ekrem Coşkun Döner’in yaklaşık 250 şubelik devasa ağı, bu finansal yapılanma sürecinden doğrudan etkilenecek. Şirketin bu süreçten başarıyla çıkıp çıkamayacağı, hem alacaklıların iş birliğine hem de Konkordato Komiserliği tarafından hazırlanan iyileştirme planının mahkemece onaylanmasına bağlı olacak.

