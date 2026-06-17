Kurum, önümüzdeki 12 aylık dönemde altın fiyatlarında güçlü yükseliş potansiyeli gördüğünü açıkladı.

Dünya'da yer alan habere DWS'nin Haziran ayı görünüm raporunda, altın fiyatlarının yıl içerisinde önceki zirvelerinden geri çekildiği ancak uzun vadeli görünümün pozitif kalmaya devam etti.

FAİZ İNDİRİMLERİ VE MERKEZ BANKALARI DESTEKLEYEBİLİR

Kurum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine başlayabileceği beklentisinin altın fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldığını ifade etti.

Raporda ayrıca doların değer kaybedebileceğine yönelik öngörülerin ve merkez bankalarının devam eden güçlü altın talebinin de fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği vurgulandı.

Kaynak: TradingView

HEDEF 5.400 DOLAR

DWS, altının ons fiyatının önümüzdeki 12 aylık dönemde önemli bir yükseliş kaydederek Haziran 2027 itibarıyla 5 bin 400 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.

Bu tahmin, mevcut seviyelere kıyasla yaklaşık yüzde 26'lık bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Kurum, küresel ekonomik belirsizlikler, para politikalarındaki olası değişiklikler ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejilerinin altına olan ilgiyi canlı tutmaya devam edebileceğini değerlendirdi.

DWS'nin 5.400 dolarlık ons altın tahmininin gerçekleşmesi ve dolar/TL'nin 55-60 bandında seyretmesi halinde gram altın fiyatının 9.500-10.400 TL aralığına yükselebileceği hesaplanıyor.

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