ABD ile İran arasında aylar süren çatışmaların ardından varılan anlaşma, küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Güvenli liman olarak görülen altın ve gümüş, son dönemde yaşadığı sert kayıpların ardından yeniden yükselişe geçti.

Ay başından bu yana yüzde 7'yi aşan değer kaybı yaşayan ve mayıs ayında gördüğü 4 bin 770 dolarlık zirveden 4 bin 216 dolar seviyelerine kadar gerileyen ons altın, anlaşmanın ardından yüzde 2,5'e yakın yükselişle 4 bin 315 dolara çıktı. Gümüş fiyatları ise yüzde 3'ü aşan artışla 70 doların üzerine yükseldi.

Şubat ayında başlayan çatışmaların ardından yükselen enerji fiyatları ve artan enflasyon baskısı, merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisini güçlendirmişti. Bu durum, güvenli liman varlıklarda sert satışları beraberinde getirmişti.

200 YILLIK BANKADAN 4.600 DOLAR TAHMİNİ

Avustralya'nın 200 yılı aşkın geçmişe sahip en eski bankalarından Westpac, altın piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Banka, son dönemdeki zayıf performansın yüksek enflasyon ve sıkı para politikası beklentilerinden kaynaklandığını belirtti.

Westpac, altının ocak ayında ulaştığı zirve seviyelerinin ardından sert bir düzeltme yaşadığını ve önceki kazanımlarının büyük bölümünü geri verdiğini ifade etti. Ancak banka, yılın geri kalanına ilişkin iyimser beklentilerini koruyarak, üçüncü çeyrekte ons altının ortalama 4 bin 600 dolar seviyesine yükselebileceği öngörüsünde bulundu.

MERKEZ BANKALARI VE ASYA TALEBİ DESTEK OLABİLİR

Bankaya göre, ABD ile İran arasında sağlanan anlaşmanın ardından oynaklığın azalması ve reel getirilerde yaşanabilecek gevşeme, altın fiyatlarının istikrar kazanması için uygun bir zemin oluşturabilir. Bu süreçte uzun vadeli yatırımcıların piyasaya kademeli olarak geri dönebileceği değerlendiriliyor.

Westpac ayrıca, Asya'dan gelen güçlü fiziki talep ile merkez bankalarının devam eden altın alımlarının, fiyatlara uzun vadeli destek sağlayabileceğini belirtti.

FAİZ BEKLENTİLERİ DEĞİŞİYOR

Barış anlaşmasının ardından piyasalardaki faiz beklentileri de yeniden şekillenmeye başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz artırma ihtimalinin zayıfladığına dikkat çeken analistler, azalan enflasyon baskısının kısa vadede altını desteklediğini ifade etti.

Bununla birlikte uzmanlar, küresel ekonomide devam eden belirsizlikler nedeniyle altındaki yükseliş eğiliminin temkinli bir seyir izleyebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Dünya

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