Altın, haftanın başında yüzde 3’ün üzerinde sert bir yükseliş kaydederek şubat başından bu yana en güçlü günlük performansına imza attı. Bu hamleyle birlikte spot altın, ons başına 4.369 dolar seviyesine kadar tırmandı.

Altın piyasasındaki bu ani fitili ateşleyen gelişme ise Orta Doğu’dan gelen diplomatik haberler oldu. Bu gelişme ham petrol fiyatlarını varil başına 80 doların altına indirerek küresel enflasyon baskılarını hafifletti ve altının önünü açtı.

Ancak altın geçen hafta test ettiği 4.000 dolar sınırından hızla uzaklaşsa da uzmanlar yatırımcıları "tehlike henüz tamamen geçmiş değil" diyerek uyarıyor. İşte uluslararası devlerden gelen son analizler:

TEKNİK ENGELLER VE CUMA GÜNÜ RİSKİ

Piyasadaki sert toparlanmaya rağmen altın, teknik olarak kritik bir eşik olan 200 günlük hareketli ortalamasının altında seyretmeye devam ediyor.

• "4.450 Dolar Görülmeli": MarketGauge’un Baş Piyasa Stratejisti Michele Schneider, altının 4.000 dolar üzerinde tutunmasının küçük pozisyonlarla piyasayı denemek için makul olduğunu belirtirken, asıl kalıcı yükseliş için şu anda 4.450 dolar civarında bulunan 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkılması gerektiğini vurguluyor.

• Cuma Gününe Dikkat: Trade Nation Kıdemli Piyasa Analisti David Morrison ise ilk psikolojik engelin aşıldığını ancak cuma günkü imza törenine kadar çok şeyin değişebileceğini ifade ediyor. Morrison, "Anlaşmayı geciktirecek bir pürüz çıkarsa, piyasa 4.000 doları yeniden test edebilir" uyarısında bulunuyor.

• 50 Günlük Ortalama ve Dirençler: Solomon Global analisti Nick Cawley de teknik dirençlere dikkat çekerek, spot fiyatın önce 4.581 dolardaki 50 günlük basit hareketli ortalamayı, ardından da 12 Mayıs zirvesi olan 4.773 doları aşması gerektiğinin altını çiziyor.

GÖZLER FED'İN YENİ BAŞKANI KEVİN WARSH'TA

Siyasi iklim yumuşarken piyasaların ana odağı yeniden merkez bankalarına kayıyor. Analistler, Federal Rezerv’in (Fed) yeni Başkanı Kevin Warsh’ın yapacağı açıklamaların altın için belirleyici olacağını düşünüyor.

Yıl sonuna kadar faiz artışlarının masada olduğu bir konjonktürde, Warsh’ın barış anlaşmasını "enflasyonu düşürücü bir rüzgar" olarak tanımlayıp mevcut oranları göz ardı edebileceği yönünde bir sinyal vermesi, altına güçlü bir ikincil ivme kazandırabilir.

KURUMSAL DEVLERDEN PETROL VE ENFLASYON UYARISI

Altındaki iyimser havaya rağmen, büyük yatırım bankaları petrol piyasasının uzun vadeli etkileri konusunda hemfikir:

TD Securities: "Kıymetli metallerde yükselişi desteklesek de enerji piyasalarındaki daralma sürüyor. Faiz oranlarının 2027 başlarına kadar artabileceği öngörüsü nedeniyle, altın ve gümüşteki bu toparlanma bir nebze geçici kalabilir. Yatırımcı petrolü izlemeli."

Société Générale: Fransız bankası, küresel petrol stoklarındaki erimenin çatışma bitse bile fiyatları en ufak şoka karşı hassas tutacağını belirtiyor. Düşük stokların oynaklığı yapısal hale getireceğini ifade eden banka, kısa vadede altına karşı 'tarafsız' duruşunu koruyor. Bankaya göre yüksek reel getiriler, sürekli enflasyona rağmen altının yukarı yönlü potansiyelini ve savunma varlığı olarak cazibesini kısıtlamaya devam ediyor.

GRAFİK NE SÖYLÜYOR?

Mart ayındaki zirve seviyelerinin ardından kademeli bir düşüş trendine giren ve haziran ayı başında 4.000 dolar sınırına kadar geri çekilen ons altın, bu bölgeden aldığı güçlü fiziki ve makro destekle yeniden toparlanma eğiliminde. Saat 08:00 verilerinde 4.326,8400 dolar seviyesinde (-yüzde 0,11 hafif bir günlük değişimle) dengelenen ons altın, dipten dönüş sinyallerini koruyor.

Uzmanlara göre makro piyasalardaki bu lehte hareket devam ederse, ons altın için 4.400 dolar seviyesi bir sonraki mantıklı kontrol noktası ve hedef haline gelecektir.

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