Küresel jeopolitik risklerin zirve yaptığı şubat sonundan nisan başına kadar olan dönem, tasarruf sahiplerinin radikal kararlar almasına neden oldu.

ABD-İsrail ile İran arasındaki sıcak savaş dönemi ve sonrasındaki diplomatik yumuşama, yatırımcısını "güvenli liman" arayışında ters köşe yaptı.

Dünya.com yazarı Naki Bakır’ın analizine göre bireysel yatırımcılar riskten kaçmak amacıyla dolar hesaplarını bozup altına yöneldi.

Ancak bu süreçte ons altın fiyatlarında yaşanan dramatik düşüş, tarihin en büyük parite şoklarından birini beraberinde getirdi.

VATANDAŞ DOLAR SATTI, ŞİRKETLER ALDI

Merkez Bankası verileri, 27 Şubat - 5 Haziran arasındaki dönemde yurt içi yerleşik gerçek kişilerin dolar hesaplarından net 1,2 milyar dolarlık bir çözülme gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Vatandaşlar bu süreçte bankalarda 1,7 milyar dolarlık yeni kıymetli maden hesabı açtı.

Buna karşın, şubat sonunda 5.200 dolar sınırını test eden ons altın, savaşın seyri ve petrol şokunun merkez bankalarını faiz artırımına zorlamasıyla 4.500 doların altına kadar geriledi.

Bu sert fiyat düzeltmesi, bankalardaki altın hesaplarında 12 milyar 77,9 milyon dolarlık devasa bir erimeye yol açtı. Şirketler (tüzel kişiler) ise bu dönemde temkinli kalıp altına sınırlı yatırım yaparken, 4 milyar doların üzerinde net alımla dolar pozisyonlarını güçlendirmeyi tercih etti.

16 HAZİRAN GRAFİKLERİ: TEKNİKTE "DİPTEN DÖNÜŞ" İŞARETLERİ

Geçen hafta gram altının 6 bin TL, ons altının ise 4 bin dolar bandına kadar iğne atmasının ardından piyasalarda dengelenme çabası başladı. Saat 07.57 itibarıyla teknik grafikler, altında sert satış baskısının ardından dipten dönüş hikayesinin başladığına işaret ediyor:

• Gram Altın Grafik Analizi: Haziran ayı başında 6.000 TL sınırına kadar geri çekilen spot gram altın, bu seviyeden aldığı güçlü tepki alımlarıyla yeniden yönünü yukarı çevirdi. Son mumlarda gelen yeşil dönüş dalgasıyla birlikte gram altın anlık olarak 6.434,04 TL seviyesine kadar toparlanarak günlük bazda yüzde 0,32 değer kazandı.

• Ons Altın Grafik Analizi: 5.200 dolar zirvesinden 4.000 dolar sınırına kadar soluksuz düşen ons altın, bu kritik psikolojik destekten dönüş çabasında. Anlık görünümde 4.322,49 Dolar seviyesine ulaşan ons tarafı, dipten gelen yüzde 0,31'lik pozitif ivmeyle kaybettiği zemini tekrar kazanmaya çalışıyor.

KIRILGAN ATEŞKES DÖNEMİNDE BİREYSEL YATIRIMCI NE YAPMALI?

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma sürecine girmesi ve diplomasi trafiğiyle küresel riskler nispeten yumuşasa da piyasalarda hala "kırılgan bir ateşkes" havası hakim.

Merkez Bankası politika faizinin yüzde 37, dolar kurunun ise 46 TL civarında dengelendiği bu yeni dönemde uzmanlar, zararda bekleyen yatırımcılar için şu stratejik portföy dağılımlarını öneriyor:



• Kademeli Giriş Yapın: Altın ve borsa cephesinde tek bir fiyattan büyük alımlar yapmak yerine, düşüş dönemlerinde parça parça kademeli alım stratejisi izlenmeli.

• Nakit Gücünü Koruyun: Portföyün en az yüzde 10-15’lik kısmı acil durumlar ve yeni fırsatlar için mutlaka nakit (TL/döviz) olarak tutulmalı.

• Banka Hesapları Avantajlı: Fiziki altın yerine makas aralığı ve saklama maliyetleri avantajı nedeniyle banka içi altın hesapları tercih edilmeye devam edilmeli.

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