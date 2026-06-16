Orta Doğu'da gerilimin düşmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın cuma günü yeniden açılabileceğine yönelik mesajları emtia piyasasını yeniden şekillendiriyor.

Değerli metallerdeki bu yeni dengelenme sürecini mercek altına alan küresel finans devi Citi, altın ve gümüş fiyatlarına yönelik kısa vadeli tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini duyurdu.

ONS ALTINDA KISA VADELİ HEDEF 4.500 DOLAR

Piyasalarda güvenli liman fiyatlaması yakından takip edilirken, ons altın yeni işlem gününde 4.338,95 dolar seviyelerinde güçlü duruşunu sürdürüyor.

ABD'li yatırım bankası Citi, yayınladığı yeni emtia raporunda önümüzdeki 0-3 aylık süreç için altın fiyat tahminini ons başına 4.000 dolardan 4.500 dolara yükseltti.

Banka, bu sert yukarı yönlü revizyona gerekçe olarak bölgedeki diplomatik adımları ve küresel risk algısındaki genel iyileşmeyi gösterdi.

UZUN VADELİ 5 BİN DOLAR BEKLENTİSİ MASADA

Kısa vadeli öngörülerini yukarı çeken banka, orta ve uzun vadeli iyimserliğini de korudu. Citi, önümüzdeki 6-12 aylık periyotta ons altının 5.000 dolar seviyesine ulaşacağı yönündeki güçlü beklentisini sürdürdüğünü belirtti.

Ancak raporda, jeopolitik sürecin kırılganlığı nedeniyle değerli metal fiyatlarında önemli volatilite (oynaklık) risklerinin masada kalmaya devam edeceği uyarısı yapıldı.

GÜMÜŞ TAHMİNİ MEVCUT FİYATIN SINIRINA GELDİ

Altındaki yükseliş sinyali gümüş tarafında da karşılık buldu. Önceki seansta yüzde 2,9 yükselen ve anlık olarak 69,557 Dolar seviyesinden alıcı bulan ons gümüş için Citi hedef büyüttü.

Banka, 0-3 aylık gümüş fiyat tahminini ons başına 60 dolardan 70 dolara çıkardı. Bu revizyonla birlikte Citi'nin gümüş beklentisi, güncel piyasa fiyatlamasının hemen üzerine taşınmış oldu.

ALÜMİNYUMDA YAŞANAN GERİ ÇEKİLMELER BİRER "ALIM FIRSATI" MI?

Raporun dikkat çeken bir diğer başlığı ise endüstriyel metaller oldu. ABD-İran mutabakat muhtırasına yönelik olumlu haber akışının ardından alüminyum fiyatlarında bir satış baskısı hissedildiğini kaydeden Citi analistleri, piyasaya moral veren bir değerlendirmede bulundu.

Banka, küresel ticaret akışının normale dönmesiyle yaşanacak bu tarz geri çekilmelerin, orta vadeli yatırımcılar için birer "alım fırsatı" olarak değerlendirilebileceğini vurguladı.

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