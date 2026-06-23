Avrupa Bölgesi’nin finansal egemenliğini güçlendirmek ve küresel ödeme sistemlerinde yeni bir dönem başlatmak adına uzun süredir üzerinde çalışılan “dijital euro” projesinde en kritik dönemeç geride kaldı.

Üç yılı aşkın bir süredir Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile ticari bankalar arasında yürütülen çetin müzakerelerin ardından proje, Avrupa Parlamentosu Ekonomi Komitesi’nden resmen onay alarak yasallaşma yolunda dev bir adım attı.

HEDEF: ABD MERKEZLİ ÖDEME DEVLERİNE BAĞIMLILIĞI BİTİRMEK

Ekonomi komitesinin taslak düzenlemeleri onaylaması, yalnızca teknik bir ilerleme değil, aynı zamanda Avrupa için stratejik bir finansal hamle olarak değerlendiriliyor.

• Elektronik Ödemelerde Yeni Dönem: Dijital euro, Euro Bölgesi’nin elektronik ödeme altyapısında bağımsızlığını ilan etmesini amaçlıyor.

• ABD Bağımlılığına Son: Projenin birincil hedefi; Visa ve Mastercard gibi ABD merkezli küresel kredi kartı ağlarına ve ödeme sistemlerine olan aşırı bağımlılığı radikal bir şekilde azaltmak.

BANKACILIK SEKTÖRÜ TEDİRGİN: KAPSAMI DARALTMAK İSTİYORLAR

ECB ile parlamento kanadında sevinçle karşılanan bu karar, ticari bankalar ve geleneksel finans kurumları cephesinde ise aynı coşkuyla karşılanmadı.

Müzakerelerin üç yıldan fazla sürmesinin arkasındaki temel neden olan bankaların endişeleri hâlâ sıcaklığını koruyor:

• Mevduat Kaybı Riski: Ticari bankalar, dijital euronun devreye girmesiyle birlikte müşterilerin mevduatlarını merkez bankası garantisindeki bu sisteme kaydırmasından (mevduat çıkışı) korkuyor.

• Gelirlerin Azalması: Kart komisyonları ve işlem ücretlerinden beslenen finansal kurumlar, dijital euronun getireceği ücretsiz ya da düşük maliyetli alternatifler nedeniyle ciddi bir gelir kaybı riskiyle karşı karşıya olduklarını savunuyor.

• Kapsamı Daraltma Baskısı: Bu tedirginlikler sebebiyle geleneksel bankacılık sektörü, projenin günlük hayattaki kullanım sınırlarını ve kapsamını mümkün mertebe daraltmak için ECB üzerindeki lobicilik faaliyetlerini ve baskısını sürdürüyor.

DİJİTAL EURO NEDİR VE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Dijital euro, kripto paraların aksine spekülatif bir yatırım aracı değil, doğrudan ECB tarafından basılan ve güvence altına alınan dijital bir yasal ödeme aracı olacak.

Fiziksel nakit parayı tamamen ortadan kaldırmayacak; onun yerine hem çevrimiçi (online) hem de internet bağlantısı olmadan (offline) kullanılabilen modern bir alternatifi olarak cüzdanlardaki yerini alacak.

Komite onayının ardından temmuz ayında Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda teyit edilmesi beklenen taslağın, AB üye ülkeleriyle yapılacak son müzakerelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Finansal otoriteler, sistemin tüm Euro Bölgesi'nde tamamen uygulanabilir hale gelmesi için önümüzde halen teknik ve yasal bir hazırlık süreci bulunduğunu belirtiyor.