e-beyanname, Dijital Vergi Dairesi, e-defter, e-fatura, Defter Beyan Sistemi ve e-tebligat gibi elektronik hizmetlerle mükelleflerin iş ve işlemlerinin hızlanması sağlanıyor.

Mükellefler, Dijital Vergi Dairesi üzerinden Hazır Beyan Sistemi, Defter Beyan Sistemi, e-beyanname gibi birçok uygulamaya tek çatı altında ulaşabiliyor.

E-FATURA KULLANICI SAYISI YÜZDE 41 ARTTI

Buna göre, e-fatura uygulamasından yararlanan mükellef sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 41,3 artışla 1 milyon 107 bin 692'den 1 milyon 565 bin 603'e yükseldi.

E-ARŞİV KULLANICI SAYISI 1,5 MİLYONU GEÇTİ

Söz konusu dönemde e-arşiv uygulamasından yararlanan mükellef sayısı da yüzde 40,9 artarak 1 milyon 549 bin 138 oldu. 2023 yılında 1 milyon 99 bin 468 mükellef e-arşiv uygulamasından yararlandı.

E-DEFTER KULLANIMINDA ARTIŞ YAŞANDI

Büyük defterlerin elektronik ortamda tutulduğu e-defter uygulamasına geçişte de artışlar yaşandı. Bir önceki yıl 695 bin 352 mükellef e-defter uygulamasını kullanırken bu sayı 2024'te 781 bin 584'e yükseldi.

E-İRSALİYE KULLANIMINDA YÜKSELİŞ

e-İrsaliye uygulamasından yararlanan mükellef sayısı da geçen yıl 402 bin 985'i buldu. Bir önceki yıl bu uygulamadan 284 bin 634 mükellefin yararlandığı belirlenmişti.

E-TEBLİGAT SAYISI YÜZDE 60 ARTTI

e-Tebligat sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 36 milyon 334 bin 658'e ulaştı.

(AA)