Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER), 19 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle güneş enerjisi santrali yatırımına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

DOFER'İN GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ TAMAMLANDI

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Eskişehir ili Seyitgazi ilçesi Örencik Mahallesi'nde bulunan 22.253,36 metrekarelik arazi üzerinde inşa edilen güneş enerjisi santralinin yapım süreci sona erdi.

Anahtar teslimi yöntemiyle gerçekleştirilen projenin kurulu gücü 1.312,5 kWe AC ve 1.840,80 kWp DC olarak bildirildi.

DOFER GES yatırımının detayları

Proje bilgisi Detay Şirket Dofer Yapı Malzemeleri Hisse kodu DOFER Yatırım yeri Eskişehir / Seyitgazi Arazi büyüklüğü 22.253,36 m² AC kurulu güç 1.312,5 kWe DC kurulu güç 1.840,80 kWp İnşaat durumu Tamamlandı Hedeflenen onay tarihi Kasım 2026

GÖZLER KASIM AYINA ÇEVRİLDİ

Dofer Yapı Malzemeleri, daha önce 1 Eylül 2026 tarihinde kamuoyuna duyurduğu GES projesinde inşaat aşamasının tamamlandığını bildirdi.

Şirket, santralin tescil ve onay işlemlerinin 2026 yılı Kasım ayı içerisinde tamamlanmasını planlıyor.

Böylece projede fiziki inşaat süreci geride kalırken, idari işlemlerin tamamlanması bekleniyor. Şirket tarafından santralin elektrik üretimine başlayacağı kesin tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, Örencik Mahallesi'nde bulunan 22.253,36 m²'lik arazi üzerinde anahtar teslimi yöntemiyle inşa edilen 1312,5 kWe AC / 1840,80 kWp DC kurulu gücündeki arazi güneş elektrik santrali (GES) projemizin inşaat süreci tamamlanmış olup tescil ve onay işlemlerinin 2026 yılı Kasım ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır."

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