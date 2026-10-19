Dofer Yapı Malzemeleri (DOFER), Eskişehir'deki güneş enerjisi santrali yatırımının inşaatını tamamladığını duyurdu. Şirket, tescil ve onay işlemlerinin kasım ayında bitirilmesini planlıyor.
Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER), 19 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle güneş enerjisi santrali yatırımına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.
DOFER'İN GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ TAMAMLANDI
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Eskişehir ili Seyitgazi ilçesi Örencik Mahallesi'nde bulunan 22.253,36 metrekarelik arazi üzerinde inşa edilen güneş enerjisi santralinin yapım süreci sona erdi.
Anahtar teslimi yöntemiyle gerçekleştirilen projenin kurulu gücü 1.312,5 kWe AC ve 1.840,80 kWp DC olarak bildirildi.
DOFER GES yatırımının detayları
|Proje bilgisi
|Detay
|Şirket
|Dofer Yapı Malzemeleri
|Hisse kodu
|DOFER
|Yatırım yeri
|Eskişehir / Seyitgazi
|Arazi büyüklüğü
|22.253,36 m²
|AC kurulu güç
|1.312,5 kWe
|DC kurulu güç
|1.840,80 kWp
|İnşaat durumu
|Tamamlandı
|Hedeflenen onay tarihi
|Kasım 2026
GÖZLER KASIM AYINA ÇEVRİLDİ
Dofer Yapı Malzemeleri, daha önce 1 Eylül 2026 tarihinde kamuoyuna duyurduğu GES projesinde inşaat aşamasının tamamlandığını bildirdi.
Şirket, santralin tescil ve onay işlemlerinin 2026 yılı Kasım ayı içerisinde tamamlanmasını planlıyor.
Böylece projede fiziki inşaat süreci geride kalırken, idari işlemlerin tamamlanması bekleniyor. Şirket tarafından santralin elektrik üretimine başlayacağı kesin tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, Örencik Mahallesi'nde bulunan 22.253,36 m²'lik arazi üzerinde anahtar teslimi yöntemiyle inşa edilen 1312,5 kWe AC / 1840,80 kWp DC kurulu gücündeki arazi güneş elektrik santrali (GES) projemizin inşaat süreci tamamlanmış olup tescil ve onay işlemlerinin 2026 yılı Kasım ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır."
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