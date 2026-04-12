Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) yatırımcıları, 2026 yılı birinci taksit temettü ödemesi için yarın hak kazanacak. Şirketin genel kurulunda onaylanan nakit kâr payı dağıtımına ilişkin hak kullanım tarihi 13 Nisan 2026 olarak açıklandı.

TEMETTÜ DETAYLARI AÇIKLANDI

Doğuş Otomotiv, yatırımcılarına hisse başına brüt 15,00 TL, net 12,75 TL nakit temettü dağıtacak. Temettü oranı brüt yüzde 1500, net yüzde 1275 olarak gerçekleşecek.

Şirketin birinci taksit temettü verimi ise yaklaşık yüzde 7,35 seviyesinde bulunuyor.

ÖDEMELER 15 NİSAN'DA

Temettü ödemeleri, T+2 takas süreci nedeniyle 15 Nisan Çarşamba günü yatırımcıların hesaplarına nakit olarak geçecek.

Temettüden yararlanmak isteyen yatırımcıların, 10 Nisan 2026 tarihli seans kapanışı itibarıyla hisse senedine sahip olması gerekiyor.