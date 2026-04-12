Borsa İstanbul’da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında haklarında kredili işlem yasağı bulunan üç hissede bu hafta önemli gelişmeler yaşanacak. MARKA, TATEN ve LXGYO hisselerindeki tedbirlerin belirlenen tarihlerde sona ermesiyle birlikte, söz konusu hisseler yeniden kredili işlemlere açılacak.

HANGİ HİSSEDE NE ZAMAN KALKIYOR?

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından alınan karar doğrultusunda, hisseler üzerindeki yasaklar kademeli olarak kaldırılacak.

13 Nisan Pazartesi – Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA)

MARKA hisseleri üzerindeki kredili işlem yasağı 13 Nisan Pazartesi günü sona erecek. Bu tarihten itibaren hisse yeniden kredili işlemlere konu olabilecek.

16 Nisan Perşembe – Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN)

TATEN hisselerindeki tedbir 16 Nisan Perşembe günü kaldırılacak. Yatırımcılar bu tarihten sonra kredili işlem yapabilecek.

17 Nisan Cuma – Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (LXGYO)

LXGYO hisseleri üzerindeki kredili işlem yasağı ise haftanın son işlem günü olan 17 Nisan Cuma itibarıyla sona erecek.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

TEDBİRLER NE ANLAMA GELİYOR?

Borsa İstanbul'un VBTS kapsamında aldığı tedbir kararları, hisselerdeki aşırı fiyat hareketlerinin önüne geçmek ve piyasada istikrarı sağlamak amacıyla uygulanıyor. Tedbir sürelerinin dolmasıyla birlikte hisseler normal işlem koşullarına geri dönüyor.