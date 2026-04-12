Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA), 2026 yılı temettü ödemesi kapsamında yatırımcılarına yarın nakit kâr payı dağıtacak. Şirketin açıkladığı takvime göre temettü için hak kullanım tarihi 13 Nisan Pazartesi olarak belirlendi.

TEMETTÜ DETAYLARI AÇIKLANDI

Enerjisa, yatırımcılarına hisse başına brüt 5,08 TL, net 4,318 TL temettü ödemesi yapacak. Dağıtım oranı brüt yüzde 508, net yüzde 431,80 olarak gerçekleşecek.

Şirketin temettü verimi ise yaklaşık yüzde 4,07 seviyesinde bulunuyor.

ÖDEMELER 15 NİSAN'DA HESAPLARDA

Temettü ödemeleri, borsadaki T+2 takas süreci nedeniyle 15 Nisan Çarşamba günü yatırımcıların hesaplarına nakit olarak geçecek.

Temettüden yararlanmak isteyen yatırımcıların, 10 Nisan tarihli seans kapanışı itibarıyla ENJSA hissesine sahip olması gerekiyor.