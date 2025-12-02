ABD piyasaları, yılın en yoğun alışveriş dönemini geride bırakırken gözler teknoloji devlerinin bilançolarına yansıyacak satış rakamlarına çevrildi. 2 Aralık Salı günü itibarıyla gelen ilk veriler, küresel ekonomik yavaşlama endişelerine rağmen tüketicinin Amazon ekosistemine sadık kaldığını gösteriyor. Analistler, şirketin sadece bir online mağaza olmaktan çıkıp, nakit üreten devasa bir teknoloji holdingine dönüştüğüne dikkat çekiyor.

PERAKENDEDE "MALİYET YÖNETİMİ" DEVRİMİ

Pandemi sonrası dönemde lojistik ağını baştan aşağı optimize eden Amazon, rakiplerine kıyasla teslimat hızını artırırken birim maliyetleri düşürmeyi başardı. Bu stratejik hamle, NASDAQ: AMZN hisselerinin karlılık rasyolarını doğrudan etkiliyor. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalardan ABD borsalarına yatırım yapanlar için Amazon, "krizlere karşı dirençli iş modeli" ile defansif bir teknoloji yatırımı olarak öne çıkıyor.

ASIL HİKAYE: AWS VE YAPAY ZEKA RÜZGARI

Yatırımcıların Amazon'u portföylerinde tutmasının ana nedeni sadece kargo kutuları değil. Şirketin karlılık motoru olan bulut bilişim servisi Amazon Web Services (AWS), yapay zeka devrimiyle yeni bir büyüme evresine girdi.

Konuyla ilgili görüş bildiren piyasa uzmanları şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Amazon, yapay zeka yarışında sadece bir izleyici değil. Kendi geliştirdiği çipler ve AWS altyapısı ile bu yarışın 'altyapı sağlayıcısı' konumunda. Bu durum, NASDAQ: AMZN kodlu hissenin önümüzdeki çeyreklerde teknoloji endekslerinden pozitif ayrışmasını sağlayabilir."

TÜRK YATIRIMCISI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Borsa İstanbul'daki dalgalı seyir ve döviz bazlı getiri arayışı, Türk yatırımcıların rotasını ABD borsalarına çevirmesine neden oluyor. Bu noktada Amazon, şu üç özelliğiyle dikkat çekiyor:

Dolar Bazlı Koruma: Yatırımcılar paralarını hem dolar cinsinden tutuyor hem de şirketin büyümesine ortak oluyor.

Volatilite Kalkanı: Tesla veya diğer spekülatif teknoloji hisselerine kıyasla Amazon, daha istikrarlı fiyat hareketleriyle "uzun vadeli" birikim için ideal bir zemin sunuyor.

Çeşitlendirilmiş Gelir: Şirket hem perakendeden, hem reklamcılıktan hem de bulut teknolojisinden gelir elde ederek riski dağıtıyor.

WALL STREET'TE "GÜÇLÜ AL" BEKLENTİSİ

Analist raporlarına göre, 2025 yılı projeksiyonlarında Amazon için yukarı yönlü revizyonlar gelmeye devam ediyor. Şirketin nakit akışındaki güçlenme ve yapay zeka yatırımlarının geri dönüşü, hisse fiyatında yeni zirvelerin test edilebileceği beklentisini güçlendiriyor.

Piyasalar, Cuma günü açıklanacak ABD istihdam verilerini beklerken, NASDAQ: AMZN yatırımcıların radarındaki "Ağır Abi" statüsünü korumaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.