Küresel ekonomik gelişmeler ve iç piyasadaki veri akışı, döviz kurları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Haftanın ilk işlem gününde, birikimlerini değerlendirmek isteyenler veya ticari kararlar alacak olan vatandaşlar arama motorlarında güncel fiyatları sorguluyor.

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

Haftaya hareketli başlayan piyasalarda, sabahın ilk saatleri itibarıyla kurlar şu seviyelerde seyrediyor:

Dolar/TL: Saat 07:15 itibarıyla 43,3816 TL (Alış) ve 43,4003 TL (Satış) seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL: Aynı dakikalarda Euro, 51,5483 TL bandında el değiştirerek yatay/yukarı yönlü seyrini koruyor.

PİYASALARDA GÖZLER VERİ AKIŞINDA

Analistler, doların küresel bazda diğer para birimleri karşısındaki performansı ve iç piyasadaki enflasyon beklentilerinin kur üzerindeki baskıyı şekillendirdiğini belirtiyor. Özellikle Euro/Dolar paritesindeki değişimler, iç piyasadaki Euro fiyatlamalarında belirleyici rol oynamaya devam ediyor.