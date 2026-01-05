Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 43,0242'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 43,0413'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 50,3400'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 düşüşle 57,8400'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 98,7 seviyesinde seyrediyor.

ABD'nin hafta sonu Venezuela'ya saldırması ve ülkenin devlet başkanını tutuklaması, jeopolitik gerilimin artmasına neden oldu.

Yatırımcıların, Venezuela kaynaklı risklerden ziyade, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası ve küresel likidite koşullarına yeniden odaklanmaya başladığı görülüyor.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ YAKIN TAKİPTE

Analistler, döviz piyasalarının Venezuela'daki gelişmelerden ziyade, ABD’de bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinden etkilenmesinin beklendiğini dile getirerek, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de ISM Satın Alma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini belirtti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,96 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96), bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 olarak belirlendi.

(AA)