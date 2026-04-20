Haftanın açılış saatlerinde döviz büroları ve bankalar arası piyasada işlem hacmi hareketlenirken, saat 07:15 verileri şu tabloyu ortaya koyuyor:

• Dolar/TL: Güne 44,8618 TL alış ve 44,8694 TL satış seviyesinden başladı. Doların küresel endekslerdeki konumu, iç piyasadaki bu rakamlar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

• Euro/TL: Avrupa kanadından gelen verilerle birlikte euro, aynı saat diliminde 52,9056 TL seviyelerinde işlem görerek Türk lirası karşısındaki güçlü duruşunu koruyor.

Ekonomik kararlarını döviz kurlarına göre şekillendiren vatandaşlar ve portföy yöneticileri için kritik bir hafta başlıyor.

Uzmanlar, gün içinde açıklanacak olan makroekonomik verilerin ve merkez bankalarından gelecek olası sinyallerin kurlar üzerinde dalgalanma yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Döviz kurları, piyasa koşullarına bağlı olarak gün içerisinde anlık değişimler gösterebilmektedir. Yatırım planlamalarınızda canlı verileri takip etmeniz önerilir.