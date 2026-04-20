TCMB'nin net uluslararası yatırım pozisyonu açığı şubat ayında 347,6 milyar dolara yükseldi. Ocak ayında açık 344,4 milyar dolar seviyesindeydi.

Şubat ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre yüzde 1,7 oranında azalışla 439,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 0,5 oranında azalışla 786,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR ARTTI

Varlık kalemleri bir önceki ay sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1,2 oranında artarak 76,8 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,4 oranında azalarak 145,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 2 oranında azalarak 42,5 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalışın etkisiyle, bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azalışla 226,2 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Portföy yatırımları kalemi, yüzde 0,8 oranında artarak 153,4 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi, yüzde 0,1 oranında azalarak 407,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

UYP AÇIĞI NEDEN ÖNEMLİ?

Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) açığının artması, Türkiye'nin yurt dışına olan toplam borç ve yükümlülüklerinin, yurt dışındaki varlıklarından daha hızlı büyüdüğünü gösterir. Bu durum, uzun vadede dış finansman ihtiyacının önemini koruduğunun bir kanıtıdır.