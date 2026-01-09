Dünyanın en değerli şirketi Nvidia, pazarlama yapılanmasını güçlendirmek adına önemli bir adım attı. Şirket, uzun yıllar Google bünyesinde görev yapan Alison Wagonfeld'i ilk Pazarlama Direktörü (CMO) olarak kadrosuna kattı.

GOOGLE CLOUD'DAN NVIDIA'YA

Wagonfeld, LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımda, Google'ın kurumsal bulut iş kolunun pazarlamasını yaklaşık 10 yıl boyunca yönettikten sonra Nvidia'ya katıldığını duyurdu. Açıklamasında, iki teknoloji devi arasında süregelen iş birliğine de vurgu yaptı.

Kripto fenomeninden iddialı çıkış: "ABD’nin yeni hamlesi Bitcoin’i 1 milyon dolara taşıyacak"

CEO JENSEN HUANG'A DOĞRUDAN RAPORLAYACAK

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Wagonfeld, Nvidia'nın ilk CMO'su olarak görev yapacak ve pazarlama organizasyonu doğrudan Nvidia CEO'su Jensen Huang'a bağlı olacak. Kaynaklar, Wagonfeld'in Şubat ayında göreve başlamasının planlandığını ve pazarlama ile iletişim ekiplerinin tamamından sorumlu olacağını aktardı.

Tesla en verimli yeni Model Y’yi satışa çıkardı: Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

ÇİN PAZARI VE 50 MİLYAR DOLARLIK POTANSİYEL

Söz konusu atama, Nvidia'nın uzun süredir gündemde olan ve potansiyeli 50 milyar doları aşabileceği öngörülen Çin pazarına yönelik büyüme planlarının hız kazanabileceği bir dönemde gerçekleşti.