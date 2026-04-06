Şirketin paylaştığı verilere göre, 2025 yılı faaliyet dönemi hem konsolide hem de vergi usul kanunu (VUK) kayıtlarında güçlü kâr rakamlarıyla tamamlandı:

Konsolide Dönem Kârı: 247.056.334 TL

VUK Kayıtlarına Göre Kâr: 421.583.957 TL

DAĞITILACAK TEMETTÜ TUTARI

Yönetim Kurulu, elde edilen bu kâr üzerinden sermayenin belirli bir oranında nakit dağıtımı yapılmasını teklif etti:

Toplam Brüt Kâr Payı: 12.960.000 TL

Dağıtım Oranı: Çıkarılmış sermayenin %10'u.

Yedek Akçe: Dağıtılan tutarın ardından kalan kârın tamamı "olağanüstü yedek akçe" olarak şirket bünyesinde bırakılacak.

