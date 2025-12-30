Ethereum (ETH), son günlerde 3.150 – 3.300 dolar bandında dalgalı bir seyir izlerken, piyasalarda yön tartışmaları yeniden hız kazandı. Bitcoin’in yatay hareketine rağmen ETH tarafında hacim korunurken fiyatın sıkışması, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Uzmanlara göre bu görünüm, genellikle sert bir kırılım öncesi görülen teknik yapı ile örtüşüyor.

Teknik açıdan bakıldığında 3.300 dolar seviyesi güçlü bir direnç konumunda. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanışların gelmesi halinde Ethereum’da 3.500 – 3.700 dolar bandı kısa vadeli HEDEF olarak öne çıkıyor. Özellikle 3.700 doların aşılması durumunda, yıl içindeki 4.000 dolar zirvesinin yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Aşağı yönlü senaryoda ise 3.050 dolar ilk önemli destek, bu seviyenin altına sarkılması halinde 2.900 dolar kritik savunma hattı olarak izleniyor. Spot ETF beklentileri, staking kontratlarında kilitli ETH miktarının artması ve Ethereum ağındaki aktif adres sayısının korunması, ETH’nin orta vadeli görünümünü destekleyen temel unsurlar arasında gösteriliyor.