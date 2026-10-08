Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Enflasyondan arındırılmış verilere göre, eylül ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) sağladı. BIST 100 endeksi ise aylık ve üç aylık dönemlerde en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede ise zirve külçe altının oldu.

EYLÜL AYINDA EN ÇOK HANGİ YATIRIM ARACI KAZANDIRDI?

TÜİK verilerine göre, eylül ayında DİBS, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,18, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,40 reel getiri sağladı.

Brüt mevduat faizi de aynı dönemde Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 0,96, TÜFE'ye göre yüzde 1,19 kazandırdı.

Dolar, Euro, külçe altın ve BIST 100 endeksi ise eylül ayını reel kayıpla tamamladı.

EYLÜL 2026 YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİLERİ

Yatırım aracı Yİ-ÜFE'ye göre TÜFE'ye göre DİBS %1,18 %1,40 Brüt mevduat faizi %0,96 %1,19 Dolar -%0,44 -%0,22 Euro -%1,12 -%0,89 Külçe altın -%2,24 -%2,02 BIST 100 -%6,01 -%5,79

BORSA İSTANBUL EYLÜL AYINDA EN FAZLA KAYBETTİREN OLDU

Eylül ayında BIST 100 endeksi, TÜFE ile hesaplandığında yüzde 5,79, Yİ-ÜFE ile hesaplandığında ise yüzde 6,01 oranında reel kayıp yaşattı.

Böylece BIST 100, TÜİK'in değerlendirdiği yatırım araçları arasında aylık bazda en düşük reel performansı gösterdi.

ÜÇ VE ALTI AYLIK DÖNEMDE MEVDUAT FAİZİ ZİRVEDE

Üç aylık değerlendirmede en yüksek reel getiri brüt mevduat faizinden geldi. Mevduat, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 3,42, TÜFE'ye göre yüzde 4,11 kazandırdı.

Aynı dönemde BIST 100, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 9,90 ve TÜFE'ye göre yüzde 9,29 kayıpla son sırada yer aldı.

Altı aylık dönemde de brüt mevduat faizi liderliğini sürdürdü. Mevduatın reel getirisi Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 1,60, TÜFE'ye göre yüzde 3,15 olarak hesaplandı.

Altı aylık dönemin en fazla kaybettiren yatırım aracı ise külçe altın oldu. Altın, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 16,99, TÜFE'ye göre yüzde 15,73 reel kayıp yaşattı.

YILLIK BAZDA EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI

Külçe altın, kısa vadeli kayıplarına rağmen yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Altının yıllık reel getirisi Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 7,25, TÜFE'ye göre yüzde 5,30 olarak gerçekleşti.

DİBS ve brüt mevduat faizi de yıllık bazda enflasyonun üzerinde getiri sağlarken BIST 100, dolar ve Euro yatırımcısına reel kayıp yaşattı.

Yıllık yatırım araçları reel getiri tablosu

Yatırım aracı Yİ-ÜFE'ye göre TÜFE'ye göre Külçe altın %7,25 %5,30 DİBS %5,85 %3,93 Brüt mevduat faizi %2,17 %0,32 BIST 100 -%2,80 -%4,56 Dolar -%7,58 -%9,26 Euro -%9,33 -%10,97

TÜİK verileri, eylül ayında DİBS'in, üç ve altı aylık dönemlerde mevduat faizinin, yıllık bazda ise külçe altının en yüksek reel getiriyi sağladığını ortaya koydu.