Hemen hızlıca, merak ettiğin o hesaplamayı güncel veriler ve beklenen 150 baz puanlık indirim senaryosuyla hazırladım:

Faizler inerse 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar olur?

Merkez Bankası’nın Perşembe günü faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılırken, mevduat yatırımcısı "Kazancım ne kadar düşecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 150 baz puanlık bir indirim durumunda 500 bin TL’nin yeni getirisi.

TCMB 150 baz puan düşürürse getiri ne olur?

Şu an piyasada bankaların 500 bin TL gibi bakiyelere sunduğu ortalama mevduat faizi %42 - %44 bandında seyrediyor. Perşembe günü Merkez Bankası beklendiği gibi faizi 150 baz puan (%1,5) düşürürse, bankaların mevduat faizlerini de ortalama %40,5 - %42,5 seviyesine çekmesi bekleniyor.

Ocak 2026 itibarıyla uygulanan %17,5'lik stopaj (vergi) kesintisi de hesaba katıldığında ortaya çıkan tablo şöyle:

500.000 TL / 32 Günlük Getiri Tablosu

Uzman uyarısı: "Vadeyi bugün yenilemek mantıklı mı?"

Piyasa analistleri, faiz indirimi beklentisi nedeniyle mevduat sahiplerinin vadesi bugün veya yarın doluyorsa, karardan önce mevcut yüksek oranlardan (örneğin %44'ten) vadeyi bağlamanın avantajlı olabileceğini belirtiyor. Cuma sabahından itibaren bankaların ekranlarında "indirimli" oranları görmemiz oldukça muhtemel.