Tarihi bir yıl geçiren ve yatırımcısına %60’a yakın getiri sağlayan altın piyasasında nefesler tutuldu. Fed’in yılın son faiz toplantısı (FOMC) bugün başlarken, ons altın 4.185 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Dev yatırım bankası ise müşterilerine geçtiği acil notta, yükselişin devamı için tek bir rakama işaret etti.

"4.250 DOLAR HACİMLİ GEÇİLİRSE HEDEF 4.500!"

Bankanın stratejistleri, altının ons fiyatındaki mevcut konsolidasyona (yatay seyir) dikkat çekerek, yarınki kararın piyasada "kaldıraç etkisi" yaratabileceğini vurguladı.

Analize göre; Ons altın için 4.250 dolar seviyesi en kritik direnç noktası olarak belirlendi.

Bankanın raporunda şu çarpıcı ifadelere yer verildi:

"Fed'in yarın yapması beklenen 25 baz puanlık indirim ve Powell'ın 2026'ya dair vereceği 'gevşeme devam edecek' mesajı, boğaları (yükseliş beklentisi olanları) sahneye çıkarabilir. Eğer ons altın 4.250 dolar direncini hacimli kırarsa, 2026'nın ilk çeyreğinde 4.500 doları konuşuyor olacağız. Ancak 4.150 doların altındaki kapanışlar, kâr satışlarını derinleştirebilir."

YARIN (10 ARALIK) NELER OLACAK?

Piyasalar, Fed'in yarın akşam TSİ 21:00'de politika faizini bir kez daha indirmesine %90 ihtimal veriyor. Ancak asıl fırtına, karar metnindeki satır aralarında ve Başkan Powell'ın konuşmasında kopacak.

• Senaryo 1 (Ralli): Fed faiz indirir ve "Enflasyon endişemiz bitti, istihdamı

destekleyeceğiz" derse -> Ons Altın 4.300$'a koşar.

• Senaryo 2 (Düzeltme): Fed faiz indirir ama "Gelecek yıl faiz indirimlerinde aceleci olmayacağız" derse -> Ons Altın 4.100$'a çekilebilir.

GRAM ALTIN 6.000 TL'YE GÖZ KIRPIYOR!

İç piyasada gram altın yatırımcısı için de heyecan dorukta. Ons altındaki bu tarihi yükselişle birlikte Kapalıçarşı'da gram altın 5.750 TL seviyelerinde fiyatlanıyor.

Analistler, ons altının 4.250 doları aşması durumunda, gram altının içeride 6.000 TL psikolojik sınırını test etmesinin an meselesi olduğunu belirtiyor. Yatırımcılara, "kısa vadeli dalgalanmalarda panik satışı yapmamaları, orta vadeli trendin hala yukarı olduğu" uyarısı yapılıyor