Karadeniz'in bereketli topraklarından çıkan fındık, Türkiye ekonomisinin en önemli döviz kalemlerinden biri olmayı sürdürüyor. QNB Invest ve ihracatçı birliklerinin verilerine göre, 2025 yılında 122 farklı ülkeye fındık gönderen Türkiye, dış ticaretteki gücünü bir kez daha kanıtladı. Üstelik bu gelirin en büyük özelliği, ithal girdiye ihtiyaç duymadan "saf katma değer" yaratması.

İhracatın merkezi yine Doğu Karadeniz Türkiye'nin toplam fındık ihracatının %59'u tek bir bölgeden, Doğu Karadeniz'den yapıldı. Bölgeden yapılan satışlar tek başına 1,3 milyar doları aşarak yerel ekonominin can damarı oldu.

En çok fındık yiyen ülkeler: Almanya zirvede Türk fındığının en sadık müşterileri yine değişmedi. İşte 2025 yılının "fındık şampiyonu" ülkeleri:

Almanya: 614 milyon doları aşan alımla listenin başında.

İtalya: 433 milyon dolar ile ikinci sırada.

Fransa: 126 milyon dolarlık ihracatla üçüncü oldu.

Yeni Pazarlar: Bu yıl ilk kez Etiyopya, Sudan ve Madagaskar gibi ülkelere de fındık satılarak pazar ağı genişletildi.

Ekonomi için neden bu kadar önemli? Fındık ihracatı, Türkiye’nin dış ticaret açığını kapatan en "temiz" kalemlerden biri olarak görülüyor. Sanayi ürünlerinin aksine üretiminde dışa bağımlılık (hammadde ithalatı) minimum düzeyde olduğu için, elde edilen 2,3 milyar doların neredeyse tamamı ülke içinde kalıyor.

2026 beklentileri ve stratejik dönüşüm Uzmanlar, fındıkta verimliliğin artırılması ve "katma değerli mamul" (çikolata, fındık ezmesi vb.) satışına daha fazla odaklanılması durumunda, bu gelirin kısa sürede 4 milyar dolar bandına çıkabileceğini öngörüyor. Bahçelerin yenilenmesi ve modern tarım yöntemlerinin yaygınlaşması, 2026 yılı hedefleri arasında ilk sırada yer alıyor.