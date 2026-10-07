AK Parti Genel Merkezi bugün yoğun bir toplantı trafiğine sahne olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’deki grup toplantısı yerine parti genel merkezinde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelerek yeni yasama yılına ilişkin mesajlarını verecek. Ardından Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplanacak.

Erdoğan’ın milletvekilleriyle gerçekleştireceği toplantının basına kapalı yapılması beklenirken, yeni yasama dönemine ilişkin mesajları ve parti yönetimine vereceği talimatlar gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

MYK’NIN GÜNDEMİNDE FON KRİZİ OLACAK

MYK toplantısında, yatırım fonlarıyla ilgili soruşturmanın ardından atılması planlanan adımların ve hazırlanan yeni yasal düzenlemenin ele alınması bekleniyor.

Fon piyasasına yönelik yasal düzenleme çalışmaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında sürdürülürken, hazırlanan teklifin son durumunun da MYK toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.

SAHA RAPORLARI ERDOĞAN’A SUNULACAK

AK Parti milletvekilleri ve teşkilatları, eylül ayı boyunca sahada seçmenin nabzını tuttu. Bu çalışmalar kapsamında hazırlanan raporların da MYK toplantısında Erdoğan’a sunulması bekleniyor.

Raporlarda, Terörsüz Türkiye sürecine yüzde 80 oranında destek bulunduğu belirtilirken; emekli maaşları, hayat pahalılığı, çiftçilerin üretim maliyetleri ve süresiz nafaka konuları vatandaşların öne çıkan şikâyetleri arasında yer aldı.

2028 SEÇİM TAKVİMİ DE GÜNDEMDE

MYK’da yeni yasama döneminin yol haritasının yanı sıra 2028’de yapılması planlanan seçimlerin öne alınmasına ilişkin takvimlerin de tartışılması bekleniyor. Ancak bu başlık, mevcut haberlerde “görüşülmesi beklenen” bir konu olarak aktarılıyor.

Böylece AK Parti Genel Merkezi’nde bugün gerçekleştirilecek toplantılarda hem fon krizinin ardından atılacak adımların hem de yeni yasama döneminin siyasi ve ekonomik gündeminin değerlendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Ekonomim