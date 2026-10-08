İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarına yönelik yürütülen fon soruşturması hakkında yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya ve dijital platformlarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan iddiaların yayıldığını belirten Başsavcılık, bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında resen adli işlem başlatılacağını duyurdu.

FON SORUŞTURMASINDA İNCELEMELER SÜRÜYOR

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve diğer ilgili kurumlardan temin edilen bilgi, belge ve raporların incelenmesinin sürdüğü belirtildi.

Başsavcılık, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan iddiaların paylaşıldığını ifade etti.

Ayrıca kişi ve kurumlara yönelik dezenformasyon içeriklerinin kamuoyuna servis edildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

GERÇEĞE AYKIRI PAYLAŞIM YAPANLARA ADLİ İŞLEM

Başsavcılık, soruşturmaya ilişkin gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılmasının Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesi kapsamında değerlendirilebileceğini bildirdi.

Söz konusu madde, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu düzenliyor.

Açıklamada, bu nitelikte paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında Başsavcılık tarafından resen gerekli adli işlemlerin gerçekleştirileceği vurgulandı.

FON SORUŞTURMASINDA TUTUKLU SAYISI 85'E ULAŞMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısının 85'e ulaştığı daha önce açıklanmıştı.

Soruşturma kapsamında ilgili kurumlardan elde edilen verilerin incelenmesi devam ederken Başsavcılığın son açıklamasıyla birlikte dijital mecralarda yayılan gerçeğe aykırı iddialara yönelik adli işlem uyarısı da gündeme geldi.