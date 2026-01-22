Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), 22 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal takvimine ilişkin bilgileri paylaştı.

FİNANSAL RAPORLAR 9 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK

Şirket açıklamasına göre, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 ara hesap dönemine ait finansal raporların 9 Şubat 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulması planlanıyor. Bu tarihle birlikte Ford Otomotiv’in 2025 yılına ilişkin konsolide mali performansı netleşmiş olacak.

SESSİZ DÖNEM 2 HAFTA SÜRECEK

Kurumsal yönetim politikaları kapsamında, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki haftalık süre "Sessiz dönem" olarak uygulanacak. Bu dönemde, daha önce kamuoyuna açıklanmış bilgiler dışında şirketin finansal durumuna ilişkin yeni bir paylaşım yapılmayacak.

Sessiz dönem boyunca analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal duruma ilişkin toplantı talepleri kabul edilmeyecek; bu kapsamda yöneltilen soru ve değerlendirmelere de yanıt verilmeyecek.