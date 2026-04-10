Ford Otosan, Ford Trucks markası altında ağır ticari araç tarafında büyük bir dönüşüme gidiyor. Şirketin 31,3 milyar TL’lik yatırımına verilen devlet teşviki, yalnızca kapasite artışı değil, doğrudan yeni nesil kamyon üretimini kapsıyor.

Açıklanan yatırım planına göre Ford Otosan;

%100 elektrikli kamyonlar ,

, hidrojen yakıt hücreli ağır vasıtalar ,

, Euro-7 uyumlu yeni nesil dizel motorlar

üzerine yoğunlaşacak.

Bu hamle, klasik dizel kamyon üretiminden çıkıp çoklu enerji teknolojisine geçiş anlamına geliyor.

Elektrikli Kamyon: Sıfır Emisyon, Daha Düşük Maliyet

Ford Trucks’ın geliştirdiği yeni nesil elektrikli kamyonlar tamamen Türkiye’de tasarlanıyor ve üretiliyor. Bu araçlar:

Sıfır karbon emisyonu hedefli

Bağlantılı ve dijital filo yönetimine uygun

Enerji ve bakım maliyetlerinde ciddi düşüş sağlayan

yeni nesil platformlar olarak öne çıkıyor.

Özellikle şehir içi ve bölgesel taşımacılıkta elektrikli modellerin yaygınlaşması hedefleniyor.

F-MAX ve Yeni Nesil Motorlar: Güç + Verimlilik

Ford Otosan’ın halihazırda ürettiği amiral gemisi F-MAX, 12.7 litrelik Ecotorq motoruyla

500 beygir güç

2.500 Nm tork

üretiyor ve uzun yol taşımacılığında konumlanıyor.

Yeni yatırım kapsamında bu platformun da Euro-7 uyumlu ve düşük emisyonlu versiyonları geliştirilecek.

Hidrojen Dönemi Başlıyor

Şirket sadece elektrikle sınırlı kalmıyor. Planlanan yatırımlar içinde: yakıt hücreli (FCEV) kamyonlar, alternatif yakıt sistemleri de bulunuyor. Bu da Ford Otosan’ı Avrupa’daki dönüşümde doğrudan rekabete sokuyor.

Stratejik Mesaj Net

Bu yatırımın özeti şu: Ford Otosan artık sadece kamyon üretmiyor, geleceğin taşımacılık teknolojisini kuruyor.

31 milyar TL’lik teşvikli bu hamleyle şirket;

Avrupa pazarında daha agresif büyümeyi, sıfır emisyon hedeflerini ve yüksek katma değerli üretimi aynı anda hedefliyor.