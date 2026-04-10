Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., girişim sermayesi yatırımları kapsamında İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’ye ortaklık adımı attı. Şirket, portföy yönetim şirketinin sermayesindeki %5 oranındaki payın devralınmasına yönelik süreci başlattı.

Şirketten yapılan açıklamada, 10 Nisan 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, söz konusu %5’lik payın GFS Holding A.Ş.’den devralınmasına ilişkin Pay Devri Sözleşmesi’nin aynı gün imzalandığı bildirildi. Söz konusu pay devri işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) iznine tabi olduğu belirtilirken, gerekli onayın alınmasının ardından devir ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirileceği ifade edildi.

İşleme ilişkin ticari detayların ise sürecin tamamlanmasıyla birlikte kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.