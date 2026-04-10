ENKAI, kâr payı dağıtım sürecini noktaladı. 8 Nisan’da başlayan yasal sürecin ardından nakit temettülerin sistemsel dağıtımı bugün itibarıyla tamamlandı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, temettü ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığı teyit edildi.
Şirket genel kurulunda alınan karar doğrultusunda, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) pay sahiplerine dağıtılan tutarlar şu şekilde gerçekleşti:
MKK’DAN RESMÎ ONAY
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun açıklamasında, Merkezi Kaydi Sistem (MKS) üzerinden gerçekleştirilen hak kullanım işlemlerinin sorunsuz şekilde sonuçlandığı belirtildi.
ENKAI hissedarları, stopaj kesintisi sonrası netleşen 1,79 TL seviyesindeki paylarını bugünden itibaren portföylerinde nakit olarak görebilecekler.
Not: Temettü ödemeleri, yatırımcıların aracı kurum veya banka hesaplarına, işlem günündeki takas usullerine göre yansıtılmaktadır.